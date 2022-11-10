Утром 10 ноября бойцы 131-го разведывательного батальона Главного управления разведки ВСУ выложили через волонтера Игоря Лаченкова ролик из города Снигиревка в Баштанском районе Николаевской области. Он был под оккупацией России с 19 марта.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба бригадный генерал Алексей Громов не подтвердил и не опроверг на брифинге в 11:30 освобождение населенного пункта.

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В эфире телемарафона глава Николаевской ОВГА Виталий Ким сказал, что "будем ждать официальных сообщений, но я знаю, что все хорошо, гумпомощь, думаю, завтра утром отправим".

Жители города в местных пабликах поздравляют друг друга с деоккупацией.

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Город находится в 63 км к северо-востоку от Николаева на реке Ингулец (правый приток Днепра), через него проходит прямая авто- и ж/д-дорога на Херсон.

Новость будет дополнена информацией командования войск на южном фронте, когда она появится.

9 ноября 2022 года в МО РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. В Киеве заявили, что не видят признаков того, что РФ покидает город без боя.

Президент Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".

Утром 10 ноября Генштаб сообщил о прекращении "эвакуации" мирных жителей из Херсона, а о "выводе войск" ВС РФ ничего не сказано.

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Євген Пилипенко

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