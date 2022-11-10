Утром 10 ноября бойцы 131-го разведывательного батальона Главного управления разведки ВСУ выложили через волонтера Игоря Лаченкова ролик из города Снигиревка в Баштанском районе Николаевской области. Он был под оккупацией России с 19 марта.
Замначальника Главного оперативного управления Генштаба бригадный генерал Алексей Громов не подтвердил и не опроверг на брифинге в 11:30 освобождение населенного пункта.
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В эфире телемарафона глава Николаевской ОВГА Виталий Ким сказал, что "будем ждать официальных сообщений, но я знаю, что все хорошо, гумпомощь, думаю, завтра утром отправим".
Жители города в местных пабликах поздравляют друг друга с деоккупацией.
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Город находится в 63 км к северо-востоку от Николаева на реке Ингулец (правый приток Днепра), через него проходит прямая авто- и ж/д-дорога на Херсон.
Новость будет дополнена информацией командования войск на южном фронте, когда она появится.
- 9 ноября 2022 года в МО РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. В Киеве заявили, что не видят признаков того, что РФ покидает город без боя.
- Президент Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".
- Утром 10 ноября Генштаб сообщил о прекращении "эвакуации" мирных жителей из Херсона, а о "выводе войск" ВС РФ ничего не сказано.
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