Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя – Офис президента

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. Об этом написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион стягивают дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления", – написал советник главы ОП.

В агентстве Reuters опубликовали комментарий Подоляка, в котором он заявил, что еще слишком рано говорить о выводе российских войск из Херсона.

"Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, говорить о выводе российских войск нет смысла", – заявил Подоляк в заявлении агентству Reuters.

Ранее сегодня, 9 ноября, командование российских оккупантов заявило, что отдает приказ оставить левый берег Днепра. Украина ждет информации от Генштаба ВСУ.

Глава Херсонской ОВА призвал не впадать преждевременно в эйфорию и соблюдать информационную тишину.

Наталія Медведєва

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