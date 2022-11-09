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Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя – Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 18:33
Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя – Офис президента - Фото
Михаил Подоляк (Фото: Офис президента)

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. Об этом написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион стягивают дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления", – написал советник главы ОП.

В агентстве Reuters опубликовали комментарий Подоляка, в котором он заявил, что еще слишком рано говорить о выводе российских войск из Херсона.

"Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, говорить о выводе российских войск нет смысла", – заявил Подоляк в заявлении агентству Reuters.

Наталія Медведєва
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война Херсон михаил подоляк
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