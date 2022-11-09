"Не надо впадать в эйфорию". Глава ОВА призвал жителей Херсона соблюдать информтишину

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсона не распространять информацию о действиях Сил обороны. Об этом он написал в Telegram.

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"Обращаюсь к жителям Херсона и всем, кто имеет информацию о событиях на южном фронте – соблюдайте информационную тишину. Не разглашайте ничего о действиях Сил обороны Украины", – написал он.

Янушенвич подчеркнул, что это очень важно для победы.

"Не надо преждевременно впадать в эйфорию: что бы там ни говорили россияне, доверяйте только официальным источникам информации", – призвал глава Херсонской ОВА.

Ранее сегодня, 9 ноября, командование российских оккупантов заявило, что отдает приказ оставить левый берег Днепра. Украина ждет информации от Генштаба ВСУ.

Наталія Медведєва

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