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"Не надо впадать в эйфорию". Глава ОВА призвал жителей Херсона соблюдать информтишину

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 18:14
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Нацгвардия)

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсона не распространять информацию о действиях Сил обороны. Об этом он написал в Telegram.

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"Обращаюсь к жителям Херсона и всем, кто имеет информацию о событиях на южном фронте – соблюдайте информационную тишину. Не разглашайте ничего о действиях Сил обороны Украины", – написал он.

Янушенвич подчеркнул, что это очень важно для победы.

"Не надо преждевременно впадать в эйфорию: что бы там ни говорили россияне, доверяйте только официальным источникам информации", – призвал глава Херсонской ОВА.

  • Ранее сегодня, 9 ноября, командование российских оккупантов заявило, что отдает приказ оставить левый берег Днепра. Украина ждет информации от Генштаба ВСУ.
Наталія Медведєва
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война Херсон Херсонская область ярослав янушевич
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