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Шойгу объявил об отводе российских войск из Херсона. Ждем реакцию Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 17:19
Шойгу объявил об отводе российских войск из Херсона. Ждем реакцию Генштаба ВСУ - Фото
Сергей Шойгу (Фото - скриншот из видео)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра. Видео доклада Суровикина опубликовали российские пропагандистские СМИ.

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Он сказал, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, "жизни людей постоянно в опасности".

Суровикин также доложил о возможном прорыве Каховской плотины. По его словам, затопление приведет к значительным жертвам среди мирного населения.

Он предложил организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу. "Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск", – сказал он. Шойгу согласился с предложением и приказал начать отвод войск.

По словам Суровикина, маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки.

новость дополняется

Вадим Ребрина
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война Херсон сергей шойгу сергей суровикин
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