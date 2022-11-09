Шойгу объявил об отводе российских войск из Херсона. Ждем реакцию Генштаба ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра. Видео доклада Суровикина опубликовали российские пропагандистские СМИ.

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Он сказал, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, "жизни людей постоянно в опасности".

Суровикин также доложил о возможном прорыве Каховской плотины. По его словам, затопление приведет к значительным жертвам среди мирного населения.

Он предложил организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу. "Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск", – сказал он. Шойгу согласился с предложением и приказал начать отвод войск.

По словам Суровикина, маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки.

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Вадим Ребрина

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