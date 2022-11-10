Эрдоган отреагировал на "отвод" российских войск из Херсона – увидел в этом позитив

Объявленный в России (но пока не подтвержденный) отвод своего оккупационного контингента из Херсона – "позитивное и важное решение". Так оценил анонсированное россиянами бегство из областного центра Украины турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Daily Sabah.

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Как выразился президент Турции, "наша посредническая работа продолжается непрерывно", но добавил – "неразумно называть даты и говорить, когда и чем это закончится".

"Однако решение России по Херсону – положительное, важное решение", – сказал он на брифинге перед отъездом в Узбекистан на саммит Организации тюркских государств.

Эрдоган добавил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 на Бали на следующей неделе, если тот решит туда полететь, или продолжит общаться с ним по телефону.

Турция, как и часть других стран, лидеров и политиков, настаивает на скорейших переговорах между РФ и Украиной о "мире", так как "отход от дипломатического решения еще больше усложняет исход затянувшейся войны", пишет турецкое издание.

9 ноября 2022 года в МО РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. В Киеве заявили, что не видят признаков того, что РФ покидает город без боя.

Глава Херсонской ОВА призвал "не впадать преждевременно в эйфорию" и соблюдать информационную тишину.

Вечером 9 ноября президент Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".

Утром 10 ноября Генштаб сообщил о прекращении "эвакуации" мирных жителей из Херсона, а о "выводе войск" ВС РФ ничего не сказано.

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Євген Пилипенко

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