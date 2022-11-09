Российские "военкоры"-пропагандисты записали видео о том, как им "горько и тяжело" покидать Херсон. Они показали баржу, с помощью которой которую переправляются оккупанты.

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"Переправляемся на другой берег Днепра <…> Оборонять город с таким снабжением было бы просто безумием. Тяжело, горько. Тем более, это теперь "субъект РФ". Ехали – видели много плакатов "Россия здесь навсегда", – сказали россияне.

Замминситра обороны Анна Маляр после заявлений российского командования о якобы отводе войск РФ из Херсона подчеркнула, что "верить словам россиян нельзя, надо быть всегда готовым к чему-либо с их стороны".

"Вы можете не сомневаться в действиях наших сил обороны. Они продолжают постепенно вытеснять врага с временно оккупированных территорий – как на востоке, так и на юге. С боями. Наша свобода имеет высокую цену", – заявила Маляр.

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сказал, что "никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы", и это не "жест доброй воли" россиян – украинская армия возвращает территории в борьбе.

Сегодня в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона. Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра.

Глава Херсонской ОВА призвал не впадать преждевременно в эйфорию и соблюдать информационную тишину.

Советник Резникова считает, что не стоит спешить с выводами по Херсону: у оккупантов там большая группировка войск, и есть информация о беспорядочном минировании зданий и инфраструктуры россиянами.

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Оксана Житнюк

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