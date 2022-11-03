В российских Telegram-каналах появилось видео, снятое, предположительно, с плавательного средства недалеко от Антоновского моста под Херсоном, на котором показано взрывы на переправе, организованной российскими оккупантами вдоль моста.
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Дата ролика не указана.
В кадре видно, как на баржевом "мосту" под Антоновским один за другим происходят взрывы.
Судя по комментарию того, кто снимает видео (или его попутчика), в ролике сняты разрывы реактивных снарядов из М142 HIMARS или М270 MLRS, которые "добивают" до этой точки со свободной территории Украины.
Самих "прилетов" не видно из-за высокой скорости падения снарядов.
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В последние недели оккупанты проводят депортацию местных жителей с временно оккупированного право- и левобережья Днепра, параллельно усиленно готовясь к обороне захваченных земель юга Украины.
- Утром 3 ноября в Мелитополе прогремели взрывы: предварительно – "прилетело" российским мобилизованным, пишет мэр.
- В начале ноября россияне перешли в наступление на третьем направлении на Донбассе.
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