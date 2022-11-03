В Мелитополе взрывы. Предварительно – "прилетело" российским мобилизованным, пишет мэр

В 04:52 ракетно-артиллерийские войска Вооруженных Сил Украины, предварительно, нанесли удары по скоплению личного состава российских захватчиков во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил мэр города в изгнании Иван Федоров.

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"По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов", – сообщил он.

Местное издание РИА-Мелитополь выложило видеозапись со звуками "прилетов", которые "слышали во всех районах Мелитополя и в ближайших селах".

По данным ресурса, ориентировочно было три "прилета" возле оптового рынка, "сообщают о сильных разрушениях".

"Там в зданиях жили чмобики, куда точно прилетело – выясняем", – отметили в издании.

28 октября Пентагон объявил о "быстром" пакете военной помощи Украине на $275 млн: что туда входит.

Євген Пилипенко

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