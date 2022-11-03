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В Мелитополе взрывы. Предварительно – "прилетело" российским мобилизованным, пишет мэр

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 07:48
В Мелитополе взрывы. Предварительно –
Мелитополь, лето 2022 года (фото — сайт оккупантов)

В 04:52 ракетно-артиллерийские войска Вооруженных Сил Украины, предварительно, нанесли удары по скоплению личного состава российских захватчиков во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил мэр города в изгнании Иван Федоров.

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"По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов", – сообщил он.

Местное издание РИА-Мелитополь выложило видеозапись со звуками "прилетов", которые "слышали во всех районах Мелитополя и в ближайших селах".

По данным ресурса, ориентировочно было три "прилета" возле оптового рынка, "сообщают о сильных разрушениях".

"Там в зданиях жили чмобики, куда точно прилетело – выясняем", – отметили в издании.

Євген Пилипенко
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война ракетный удар оккупация мелитополь Иван Федоров
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