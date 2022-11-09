Советник Резникова об "отводе" войск РФ из Херсона: Я бы не спешил. Отпразднуем по факту

Советник министра обороны Алексей Копытько считает, что не стоит спешить с выводами после заявления российского командования о якобы отводе оккупационных войск из Херсона, а также сообщил, что есть информация о беспорядочном минировании зданий и инфраструктуры россиянами. Об этом он написал в Facebook.

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Сегодня командование российских оккупантов заявило о "непростом решении" отвести войска РФ на левый берег Днепра.

Советник Алексея Резникова прокомментировал: "Я бы не спешил. 1) Там очень большая группировка; 2) поступают сообщения о беспорядочном минировании россиянами зданий, инфраструктуры. Отпразднуем по факту".

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире 24 канала сказала, что украинская военная операция в Херсонской области продолжается, и она требует информационной тишины, а россияне на этом фоне пытаются "удержать хорошую мину при плохой игре" и как-то оправдаться перед своим военно-политическим руководством.

Также Гумеюк подчеркнула, что украинские силы обороны не исключают, что РФ пытается просто создать впечатление, будто отводит свои войска, "но им веры нет".

Сегодня в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона. Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра.

Глава Херсонской ОВА призвал не впадать преждевременно в эйфорию и соблюдать информационную тишину.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций населенных пунктов в Херсонской области.

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Оксана Житнюк

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