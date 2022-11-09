Если россияне не смогут удержать Херсон, то будут его максимально разрушать – Подоляк

Российские оккупанты будут пытаться максимально разрушить Херсон, если не смогут его удержать. Об этом сказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул, что россияне за последние две недели завозили мобилизованных в Херсон, минировали его, создавали огневые точки – готовили город к очень жесткой войне.

В то же время, отметил Подоляк, им очень трудно удерживать Херсон из-за серьезных проблем с логистикой.

С другой стороны, отметил Подоляк, для оккупантов очень важно создать фортификационные сооружения на левом берегу Днепра.

"Если они не смогут удержать Херсон, то они будут его максимально разрушать с левого берега – они там создают свои огневые точки, подвозят туда снаряды и мобилизованных. То есть они все равно будут пробовать жестко удержаться в Херсонской области", – сказал советник главы ОП.

По его словам, все заявления российского военного руководства – это, скорее всего, пропагандистская компания, рассчитанная на внутренний рынок России, который готовят к поражению РФ в Украине.

"Мы идем по плану, мы создаем свои администрации уже. Мы будем продвигаться в южном направлении и в других направлениях. И таким образом мы будем выполнять ту работу, которую должны делать, минимизируя потери среди наших военных", – резюмировал Подоляк.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.