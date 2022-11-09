В информационном пространстве сегодня очень много радостей – и понятно почему. Но эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 9 ноября.

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"Кормить врага всеми деталями наших операций точно не стану. То ли на юге, то ли на востоке, то ли где-нибудь еще – когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы.

"Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы все это забираем в борьбе", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый шаг вперед украинских военных – это всегда сопротивление врага, это всегда потеря жизней героев.

"Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли – и чтобы потерь было меньше. Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других городов", – заявил Зеленский.

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Наталія Медведєва

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