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Генштаб ВСУ сообщил о прекращении "эвакуации" из Херсона. О выводе войск РФ не уточняет

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 07:10
Генштаб ВСУ сообщил о прекращении
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты завершили в Херсоне депортацию, которую они называют "эвакуацией". Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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"Эвакуация" в Херсоне прекращена оккупантами из-за "отсутствия желающих", говорят в Генштабе. Также оккупанты перестали выдавать в городе зарплаты и социальные выплаты.

В Генштабе не прокомментировали отдельно заявления россиян, что они якобы отводят войска с правого берега Херсонской области.

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Однако там сообщили, что армия РФ ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Украинские военные за сутки отбили атаки в районе Новосельского и Макеевки Луганской области, Соледара, Клещеевки, Майорска, Яковлевки, Андреевки, Белогоровки, Веселого, Невельского, Первомайского и Новомихайловки Донецкой.

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Марко Сировой
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Херсон генштаб юг Донбасс война армия рф войска россии ВСУ
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