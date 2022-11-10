Генштаб ВСУ сообщил о прекращении "эвакуации" из Херсона. О выводе войск РФ не уточняет

Российские оккупанты завершили в Херсоне депортацию, которую они называют "эвакуацией". Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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"Эвакуация" в Херсоне прекращена оккупантами из-за "отсутствия желающих", говорят в Генштабе. Также оккупанты перестали выдавать в городе зарплаты и социальные выплаты.

В Генштабе не прокомментировали отдельно заявления россиян, что они якобы отводят войска с правого берега Херсонской области.

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Однако там сообщили, что армия РФ ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Украинские военные за сутки отбили атаки в районе Новосельского и Макеевки Луганской области, Соледара, Клещеевки, Майорска, Яковлевки, Андреевки, Белогоровки, Веселого, Невельского, Первомайского и Новомихайловки Донецкой.

9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона. В Офисе президента заявили, что не видят признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.

Глава Херсонской ОВА призвал не впадать преждевременно в эйфорию и соблюдать информационную тишину.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций населенных пунктов в Херсонской области.

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Марко Сировой

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