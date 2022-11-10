UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден о Херсоне: У РФ есть проблемы. У обеих сторон будет время для корректировки позиций

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 06:51
Байден о Херсоне: У РФ есть проблемы. У обеих сторон будет время для корректировки позиций - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Заявления россиян об уходе на левый берег Днепра под Херсоном указывают на проблемы у армии РФ. Обе стороны будут иметь время для корректировки позиций, заявил на брифинге президент США Джо Байден.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мне показалось интересным, что они ждали до окончания выборов (в Конгресс США. – Ред.), чтобы вынести это решение, о чем мы уже давно знали. И это свидетельствует, что у российских военных есть некоторые реальные проблемы", – сказал Байден.

По его словам, российские войска возвращаются на восточную сторону Днепра.

Читайте также: Советник Резникова об "отводе" войск РФ из Херсона: Я бы не спешил. Отпразднуем по факту

Это приведет к тому, что у обеих сторон будет время для корректировки своих позиций в зимний период, считает Байден. Еще предстоит выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией.

"Произойдет следующее: они обе (Украина и Россия. – Ред.) будут зализывать свои раны, зимой они и будут решать, пойдут ли на компромисс. Это должно произойти, независимо от того, будет это или нет. Я не знаю, что они собираются делать. Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – сказал президент США.

Байден отметил, что собирается поехать на саммит G20, а российского диктатора Владимира Путина на нем быть не должно. "У нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги", – подытожил президент США.

Читайте также: Россия заявила о сдаче Херсона: правда или ловушка. Что известно

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон армия рф джо байден войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 