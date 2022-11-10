Байден о Херсоне: У РФ есть проблемы. У обеих сторон будет время для корректировки позиций
Заявления россиян об уходе на левый берег Днепра под Херсоном указывают на проблемы у армии РФ. Обе стороны будут иметь время для корректировки позиций, заявил на брифинге президент США Джо Байден.
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"Мне показалось интересным, что они ждали до окончания выборов (в Конгресс США. – Ред.), чтобы вынести это решение, о чем мы уже давно знали. И это свидетельствует, что у российских военных есть некоторые реальные проблемы", – сказал Байден.
По его словам, российские войска возвращаются на восточную сторону Днепра.
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Это приведет к тому, что у обеих сторон будет время для корректировки своих позиций в зимний период, считает Байден. Еще предстоит выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией.
"Произойдет следующее: они обе (Украина и Россия. – Ред.) будут зализывать свои раны, зимой они и будут решать, пойдут ли на компромисс. Это должно произойти, независимо от того, будет это или нет. Я не знаю, что они собираются делать. Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – сказал президент США.
Байден отметил, что собирается поехать на саммит G20, а российского диктатора Владимира Путина на нем быть не должно. "У нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги", – подытожил президент США.
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