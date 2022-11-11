Украинские флаги вернулись в центр Херсона: фото

Сегодня, 11 ноября, в Херсоне уже появились украинские флаги. Фото опубликовал журналист Константин Рыженко.

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В соцсетях распространяют фотографии с украинскими флагами на площади перед Херсонской облгосадминистрацией и утверждают, что ВСУ уже якобы зашли в город.

LIGA.net не может оперативно подтвердить эту информацию. Украинское военное командование пока не комментирует ход контрнаступления вокруг Херсона. Заявлений центральных, областных или городских властей также пока нет.

В эфире телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что флаги Украины в Херсоне означают, что Херсон – это Украина, а херсонцы – стойкие, умеют ждать и имеют выдержку. Сейчас, по ее словам, "продолжается военная боевая работа", и она довольно тяжелая.

В сети появилось видео с военнослужащими ВСУ и украинскими флагами под зданием Главного управления Нацполиции Херсонской области. Это улица Лютернаская, 4.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото с главой Херсонской областной военной администрации Ярославом Янушевичем и отметил, что тот "готов к большему объему работы".

На свежей карте Минобороны страны-агрессора Херсон уже не под оккупацией:

Сегодня Минобороны РФ заявило, что "все российские военнослужащие" в Херсонской области переправились на левый берег Днепра. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала LIGA.net, что ВСУ не комментируют заявлений Минобороны РФ.

9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона.

По данным Генштаба, за 9 ноября на Херсонском направлении ВСУ освободили от оккупантов Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенку, Костромку, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

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Оксана Житнюк

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