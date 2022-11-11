UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новости | Украинские флаги вернулись в центр Херсона: фото

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 14:02
Украинские флаги вернулись в центр Херсона: фото - Фото
Фото - Telegram-канал Николаевский Ванёк

Сегодня, 11 ноября, в Херсоне уже появились украинские флаги. Фото опубликовал журналист Константин Рыженко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В соцсетях распространяют фотографии с украинскими флагами на площади перед Херсонской облгосадминистрацией и утверждают, что ВСУ уже якобы зашли в город.

LIGA.net не может оперативно подтвердить эту информацию. Украинское военное командование пока не комментирует ход контрнаступления вокруг Херсона. Заявлений центральных, областных или городских властей также пока нет.

В эфире телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что флаги Украины в Херсоне означают, что Херсон – это Украина, а херсонцы – стойкие, умеют ждать и имеют выдержку. Сейчас, по ее словам, "продолжается военная боевая работа", и она довольно тяжелая.

В сети появилось видео с военнослужащими ВСУ и украинскими флагами под зданием Главного управления Нацполиции Херсонской области. Это улица Лютернаская, 4.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото с главой Херсонской областной военной администрации Ярославом Янушевичем и отметил, что тот "готов к большему объему работы".

Украинские флаги вернулись в центр Херсона: фото

На свежей карте Минобороны страны-агрессора Херсон уже не под оккупацией:

Украинские флаги вернулись в центр Херсона: фото

Сегодня Минобороны РФ заявило, что "все российские военнослужащие" в Херсонской области переправились на левый берег Днепра. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала LIGA.net, что ВСУ не комментируют заявлений Минобороны РФ.

  • 9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона.
  • По данным Генштаба, за 9 ноября на Херсонском направлении ВСУ освободили от оккупантов Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенку, Костромку, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

Смотрите также: "Спасибо! Мы вас ждали". Как жители Херсонской области встречают ВСУ – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон флаг деоккупация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 