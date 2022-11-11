"Спасибо! Мы вас ждали". Как жители Херсонской области встречают ВСУ – видео
11.11.2022, 12:57
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Генштаб ВСУ показал видео из освобожденного вчера населенного пункта Благодатное, которое находится в Чернобаевской сельской громаде. Там уже подняли государственный флаг, местные встречали украинские Силы обороны словами благодарности.
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Генштаб сообщает, что флаг в освобожденном от россиян селе подняли воины 59-й отдельной мотопехотной бригады.
В освобожденных населенных пунктах избавляются от плакатов, в которых оккупанты утверждали, что "Россия здесь навсегда".
Видео бойцов ССО "Азов" из Херсонской области:
Видео из населенного пункта Клапая, который находится между Киселевкой и Чернобаевкой.
- 9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона.
- 10 ноября топ-генерал США Милли заявил, что Вашингтон видит начало ухода российских войск из Херсона.
- По данным Генштаба, за 9 ноября на Херсонском направлении ВСУ освободили от оккупантов Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенку, Костромку, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.
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