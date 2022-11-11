"Спасибо! Мы вас ждали". Как жители Херсонской области встречают ВСУ – видео

Генштаб ВСУ показал видео из освобожденного вчера населенного пункта Благодатное, которое находится в Чернобаевской сельской громаде. Там уже подняли государственный флаг, местные встречали украинские Силы обороны словами благодарности.

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Генштаб сообщает, что флаг в освобожденном от россиян селе подняли воины 59-й отдельной мотопехотной бригады.

В освобожденных населенных пунктах избавляются от плакатов, в которых оккупанты утверждали, что "Россия здесь навсегда".

Видео бойцов ССО "Азов" из Херсонской области:

Видео из населенного пункта Клапая, который находится между Киселевкой и Чернобаевкой.

9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона.

10 ноября топ-генерал США Милли заявил, что Вашингтон видит начало ухода российских войск из Херсона.

По данным Генштаба, за 9 ноября на Херсонском направлении ВСУ освободили от оккупантов Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенку, Костромку, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

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Оксана Житнюк

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