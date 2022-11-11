UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Спасибо! Мы вас ждали". Как жители Херсонской области встречают ВСУ – видео

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 12:57
Скриншот

Генштаб ВСУ показал видео из освобожденного вчера населенного пункта Благодатное, которое находится в Чернобаевской сельской громаде. Там уже подняли государственный флаг, местные встречали украинские Силы обороны словами благодарности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Генштаб сообщает, что флаг в освобожденном от россиян селе подняли воины 59-й отдельной мотопехотной бригады.

"Спасибо! Мы вас ждали". Как жители Херсонской области встречают ВСУ – видео

В освобожденных населенных пунктах избавляются от плакатов, в которых оккупанты утверждали, что "Россия здесь навсегда".

Видео бойцов ССО "Азов" из Херсонской области:

Видео из населенного пункта Клапая, который находится между Киселевкой и Чернобаевкой.

  • 9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона.
  • 10 ноября топ-генерал США Милли заявил, что Вашингтон видит начало ухода российских войск из Херсона.
  • По данным Генштаба, за 9 ноября на Херсонском направлении ВСУ освободили от оккупантов Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенку, Костромку, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

Смотрите также: Россияне подорвали и обрушили Антоновский мост под Херсоном – фото и видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Благодатное война Херсон Херсонская область деоккупация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 