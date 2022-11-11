Россияне подорвали и обрушили Антоновский мост под Херсоном – фото и видео
В Сети появились два снимка автомобильного Антоновского моста в пригороде Херсона: судя по фото, уничтожено несколько пролетов, объект разрушен. Кадры опубликовал в Telegram херсонский журналист Константин Рыженко.
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"Антоха, прощай. Таки упал, но в память о тебе мы снимем кино. Судя по характеру повреждений, его подорвала русня. Так артой не сделать, это именно минирование", – подписал он снимки.
Автор Telegram-канала Николаевский ванёк с выходами на агентурную сеть на южном фронте добавил, что мост якобы "подорвали не вчера и даже не ночью – примерно в 05:56 был подрыв".
Позднее российские военные пропагандисты выложили видео, на котором видно два обрушенных пролета. Военный преступник-"военкор" рассказывает, что это сделали сами россияне, а "на правом берегу российских войск больше нет".
Оккупанты пешком бегут из Херсона по еще целому (видео снятое до подрыва моста россиянами) баржевому "мосту" под Антоновским:
- 9 ноября 2022 года в МО РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. В Киеве заявили, что не видят признаков того, что РФ покидает город без боя.
- Президент Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".
- В полдень 10 ноября Генштаб заявил – "не опровергаем и не подтверждаем отвод российских оккупационных войск".
- Вечером 10 ноября появилась лавина неподтвержденных сообщений о массовом бегстве оккупационного контингента через Днепр на левый берег.
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