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Россияне подорвали и обрушили Антоновский мост под Херсоном – фото и видео

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 10:55
Россияне подорвали и обрушили Антоновский мост под Херсоном – фото и видео - Фото
Скриншот

В Сети появились два снимка автомобильного Антоновского моста в пригороде Херсона: судя по фото, уничтожено несколько пролетов, объект разрушен. Кадры опубликовал в Telegram херсонский журналист Константин Рыженко.

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"Антоха, прощай. Таки упал, но в память о тебе мы снимем кино. Судя по характеру повреждений, его подорвала русня. Так артой не сделать, это именно минирование", – подписал он снимки.

Автор Telegram-канала Николаевский ванёк с выходами на агентурную сеть на южном фронте добавил, что мост якобы "подорвали не вчера и даже не ночью – примерно в 05:56 был подрыв".

Позднее российские военные пропагандисты выложили видео, на котором видно два обрушенных пролета. Военный преступник-"военкор" рассказывает, что это сделали сами россияне, а "на правом берегу российских войск больше нет".

Фото: Суспільне.Херсон

Оккупанты пешком бегут из Херсона по еще целому (видео снятое до подрыва моста россиянами) баржевому "мосту" под Антоновским:

  • 9 ноября 2022 года в МО РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. В Киеве заявили, что  не видят признаков того, что РФ покидает город без боя.
  • Президент Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".
  • В полдень 10 ноября Генштаб заявил – "не опровергаем и не подтверждаем отвод российских оккупационных войск".
  • Вечером 10 ноября появилась лавина неподтвержденных сообщений о массовом бегстве оккупационного контингента через Днепр на левый берег.
Євген Пилипенко
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война Херсон мост подрыв разрушение Антоновский мост южный фронт
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