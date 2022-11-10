Генерал Милли заявил, что США видят начало ухода российских войск из Херсона
10.11.2022, 17:48
Марк Милли (фото - ЕРА)
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты видят начало ухода российских войск из Херсона. Об этом он сказал в интервью CNBC, сообщает CNN.
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"Вы видите, как российские войска уходят из Херсона. Мы видим начало этого. Об этом вчера заявил министр обороны Шойгу. Таким образом, это происходит", – сказал Милли.
Он также сказал, что украинцы воевали с российскими военными "до упора".
- 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего войной России против Украины Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра. Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала выступление Шойгу и Суровикина "типичным примером российской пропаганды".
- Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что военное командование Украины не может ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об отводе российских оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра.
- 10 ноября оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты частично отводят войска на левый берег Днепра в Херсонской области. Вооруженные Силы Украины освободили 12 населенных пунктов.
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