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Генерал Милли заявил, что США видят начало ухода российских войск из Херсона

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 17:48
Генерал Милли заявил, что США видят начало ухода российских войск из Херсона - Фото
Марк Милли (фото - ЕРА)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты видят начало ухода российских войск из Херсона. Об этом он сказал в интервью CNBC, сообщает CNN.

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"Вы видите, как российские войска уходят из Херсона. Мы видим начало этого. Об этом вчера заявил министр обороны Шойгу. Таким образом, это происходит", – сказал Милли.

Он также сказал, что украинцы воевали с российскими военными "до упора".

  • 10 ноября оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты частично отводят войска на левый берег Днепра в Херсонской области. Вооруженные Силы Украины освободили 12 населенных пунктов.
Вадим Ребрина
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США Херсон Марк Милли
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