Генерал Милли заявил, что США видят начало ухода российских войск из Херсона

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты видят начало ухода российских войск из Херсона. Об этом он сказал в интервью CNBC, сообщает CNN.

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"Вы видите, как российские войска уходят из Херсона. Мы видим начало этого. Об этом вчера заявил министр обороны Шойгу. Таким образом, это происходит", – сказал Милли.

Он также сказал, что украинцы воевали с российскими военными "до упора".

10 ноября оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты частично отводят войска на левый берег Днепра в Херсонской области. Вооруженные Силы Украины освободили 12 населенных пунктов.

Вадим Ребрина

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