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Херсон. РФ частично отводит войска на левый берег, освобождено 12 населенных пунктов — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 17:08
Херсон. РФ частично отводит войска на левый берег, освобождено 12 населенных пунктов — ВСУ - Фото
Бойцы ВСУ в Херсонской области (Фото: EPA)

Российские оккупанты частично отводят войска на левый берег Днепра в Херсонской области, Вооруженные Силы Украины освободили 12 населенных пунктов. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что на южном направлении противник ведет перегруппировку и частично отводит войска на левый берег Днепра. 

За прошлые сутки на границе Херсонской и Николаевской областей ВСУ сдвинули линию фронта на 7 км, освободили более 260 кв. км территорий и 12 населенных пунктов. 

Противник продолжает обстрелы и освобожденных территорий, и глубоко тыловых районов.

Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 30 огневых задач по районам сосредоточения россиян и военной техники. 

Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что на правом берегу Днепра в Херсонской области еще остаются силы российских оккупантов, однако противник перемещает войска и технику. 

Читайте также: Залужный о Херсоне: С 1 октября ВСУ продвинулись на 36 км, освободили 41 населенный пункт

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область николаевская область ОК Юг наступление ВСУ
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