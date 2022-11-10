Херсон. РФ частично отводит войска на левый берег, освобождено 12 населенных пунктов — ВСУ

Российские оккупанты частично отводят войска на левый берег Днепра в Херсонской области, Вооруженные Силы Украины освободили 12 населенных пунктов. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что на южном направлении противник ведет перегруппировку и частично отводит войска на левый берег Днепра.

За прошлые сутки на границе Херсонской и Николаевской областей ВСУ сдвинули линию фронта на 7 км, освободили более 260 кв. км территорий и 12 населенных пунктов.

Противник продолжает обстрелы и освобожденных территорий, и глубоко тыловых районов.

Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 30 огневых задач по районам сосредоточения россиян и военной техники.

Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что на правом берегу Днепра в Херсонской области еще остаются силы российских оккупантов, однако противник перемещает войска и технику.

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Дмитро Гриниченко

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