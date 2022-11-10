Херсон. РФ частично отводит войска на левый берег, освобождено 12 населенных пунктов — ВСУ
Российские оккупанты частично отводят войска на левый берег Днепра в Херсонской области, Вооруженные Силы Украины освободили 12 населенных пунктов. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что на южном направлении противник ведет перегруппировку и частично отводит войска на левый берег Днепра.
За прошлые сутки на границе Херсонской и Николаевской областей ВСУ сдвинули линию фронта на 7 км, освободили более 260 кв. км территорий и 12 населенных пунктов.
Противник продолжает обстрелы и освобожденных территорий, и глубоко тыловых районов.
Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 30 огневых задач по районам сосредоточения россиян и военной техники.
Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что на правом берегу Днепра в Херсонской области еще остаются силы российских оккупантов, однако противник перемещает войска и технику.
- Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что военное командование Украины не может ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об отводе российских оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра.
- 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего войной России против Украины Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра. Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала выступление Шойгу и Суровикина "типичным примером российской пропаганды".
- Президент Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".
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