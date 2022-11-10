Херсонская область. На правом берегу остаются силы РФ, но есть перемещения войск — ОК "Юг"
На правом берегу Днепра в Херсонской области еще остаются силы российских оккупантов, однако противник перемещает войска и технику. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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По ее словам, Вооруженные Силы Украины наблюдают за маневрами противника, которые происходят "в некоторой части региона".
"Они перемещают вооружения и технику, подразделения, но при этом еще остаются силы и на правом берегу. Поэтому в любом случае сейчас продолжается военная операция, условия и направления не разглашаются, боевая работа продолжается", — сказала Гуменюк.
Она отметила, что освобождение любого населенного пункта — это комплекс мероприятий, который не ограничивается исключительно изгнанием из него противника.
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