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Херсонская область. На правом берегу остаются силы РФ, но есть перемещения войск — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 14:37
Херсонская область. На правом берегу остаются силы РФ, но есть перемещения войск — ОК
Артиллерия ВСУ в Херсонской области (Фото: EPA)

На правом берегу Днепра в Херсонской области еще остаются силы российских оккупантов, однако противник перемещает войска и технику. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. 

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По ее словам, Вооруженные Силы Украины наблюдают за маневрами противника, которые происходят "в некоторой части региона". 

"Они перемещают вооружения и технику, подразделения, но при этом еще остаются силы и на правом берегу. Поэтому в любом случае сейчас продолжается военная операция, условия и направления не разглашаются, боевая работа продолжается", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что освобождение любого населенного пункта — это комплекс мероприятий, который не ограничивается исключительно изгнанием из него противника. 

Читайте также: Залужный о Херсоне: С 1 октября ВСУ продвинулись на 36 км, освободили 41 населенный пункт

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область ОК Юг Наталья Гуменюк
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