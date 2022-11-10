Минобороны о "спектакле" Шойгу и Суровикина по Херсону: Театр, россиянам верить нельзя

Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала выступление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и командующего войной России против Украины Сергея Суровикина, "типичным примером российской пропаганды". Об этом она сообщила на брифинге 10 ноября.

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По ее словам, россиянам верить нельзя, в чем Украина убеждалась неоднократно, а искусство войны включает в себя и умение обмануть противника.

Она отметила, что с точки зрения пропаганды — это "показательный" кейс, который сделан в "лучших российских традициях".

"Они все там выстроились, все видели это театрализованное действие. Это сигналы РФ, которые Москва подает внутреннему потребителю и на внешнюю аудиторию. Но еще раз повторюсь, россиянам верить нельзя", — сказала Маляр.

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Дмитро Гриниченко

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