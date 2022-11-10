UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны о "спектакле" Шойгу и Суровикина по Херсону: Театр, россиянам верить нельзя

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 12:44
Минобороны о
Сергей Суровикин и Сергей Шойгу (Фото: скриншот с видео)

Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала выступление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и командующего войной России против Украины Сергея Суровикина, "типичным примером российской пропаганды". Об этом она сообщила на брифинге 10 ноября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, россиянам верить нельзя, в чем Украина убеждалась неоднократно, а искусство войны включает в себя и умение обмануть противника.

Она отметила, что с точки зрения пропаганды — это "показательный" кейс, который сделан в "лучших российских традициях". 

"Они все там выстроились, все видели это театрализованное действие. Это сигналы РФ, которые Москва подает внутреннему потребителю и на внешнюю аудиторию. Но еще раз повторюсь, россиянам верить нельзя", — сказала Маляр.

Читайте также: Генштаб о Херсоне: Не опровергаем и не подтверждаем отвод российских оккупационных войск

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон сергей шойгу Анна Маляр сергей суровикин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 