Минобороны о "спектакле" Шойгу и Суровикина по Херсону: Театр, россиянам верить нельзя
Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала выступление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и командующего войной России против Украины Сергея Суровикина, "типичным примером российской пропаганды". Об этом она сообщила на брифинге 10 ноября.
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По ее словам, россиянам верить нельзя, в чем Украина убеждалась неоднократно, а искусство войны включает в себя и умение обмануть противника.
Она отметила, что с точки зрения пропаганды — это "показательный" кейс, который сделан в "лучших российских традициях".
"Они все там выстроились, все видели это театрализованное действие. Это сигналы РФ, которые Москва подает внутреннему потребителю и на внешнюю аудиторию. Но еще раз повторюсь, россиянам верить нельзя", — сказала Маляр.
- 9 ноября Шойгу согласился с предложением Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра. Видео доклада Суровикина опубликовали российские пропагандистские СМИ.
- Президент Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".
- Утром 10 ноября Генштаб сообщил о прекращении "эвакуации" мирных жителей из Херсона, а о "выводе войск" ВС РФ ничего не сказано.
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