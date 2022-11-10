Залужный о Херсоне: С 1 октября ВСУ продвинулись на 36 км, освободили 41 населенный пункт

С 1 октября Вооруженные Силы Украины продвинулись на 36,5 км в глубину обороны противника в Херсонской области и освободили 41 населенный пункт. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По его словам, на Херсонском направлении с 1 октября ВСУ отвоевали территорию, площадью до 1381 кв. км.

За минувшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск украинские воина продвинулись на 7 км и взяли под контроль шесть населенных пунктов, вернув 107 кв. км территории.

На направлении Первомайское-Херсон ВСУ продвинулись на 7 км и также освободили шесть населенных пунктов, площадь освобожденной земли составила 157 кв. км.

Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что военное командование Украины не может ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об отводе российских оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра.

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Дмитро Гриниченко

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