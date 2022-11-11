Минобороны РФ заявило, что все войска вышли из Херсона. ВСУ: нет демонстративного выхода

Минобороны РФ заявило, что "все российские военнослужащие" в Херсонской области переправились на левый берег Днепра. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.

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Вывод войск, по данным оккупантов, завершился в 05:00.

В российском Минобороны также утверждают, что якобы "ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено", переброска прошла "без каких-либо потерь личного состава и техники".

По данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки украинские бойцы вывели из строя или захватили 10 танков, 14 бронемашин, 12 артиллерийских систем и вертолет, уничтожено приблизительно 710 человек личного состава врага.

LIGA.net обратилась за комментарием к спикеру оперативного командования "Юг" Наталье Гуменюк. "Мы не комментируем заявления Минобороны РФ", – сказала она.

В комментарии изданию Апостроф Гуменюк сообщила, что освобожденные населенные пункты в Херсонской области "находятся под угрозой мощных обстрелов". Также она сообщила, что, отступая, оккупанты заминировали дороги, объекты инфраструктуры. Информацию о том, что россияне взорвали все мосты, Гуменюк назвала "условиями информационного фронта". "Не стоит доверять сразу всем сообщениям оккупантов, нужно дождаться нашей официальной информации", – сказала она.

На вопрос, наблюдается ли сейчас отвод части российских войск на левый берег, Гуменюк ответила: "Происходит то же самое переформатирование, о котором мы говорим уже две недели. Мы наблюдали и до этого отвод части войск и вооружения на левый берег, обустройство там рубежей обороны, но никто не снимал рубежей обороны и с правого берега. Нет демонстративного выхода и абсолютного оставления определенных населенных пунктов, потому что остаются еще подразделения, переодетые в гражданское, остаются диверсионные группы..."

Издание Фокус со ссылкой на журналиста Константина Рыженко сообщает, что ВСУ вошли в Херсон.

9 ноября 2022 года в МО РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. В Киеве заявили, что не видят признаков того, что РФ покидает город без боя.

Президент Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".

В полдень 10 ноября Генштаб заявил – "не опровергаем и не подтверждаем отвод российских оккупационных войск".

Вечером 10 ноября появилась лавина неподтвержденных сообщений о массовом бегстве оккупационного контингента через Днепр на левый берег.

Сегодня, 11 ноября, стало известно, что россияне подорвали Антоновский мост.

Вадим Ребрина

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