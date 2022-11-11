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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях россиян за 10 ноября с началом бегства из Херсона

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 09:15
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях россиян за 10 ноября с началом бегства из Херсона - Фото
Днепр в Херсоне (скриншот видео GoFly)

По состоянию на 10 ноября, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составляет уже 79 400 военнослужащих ВС РФ.

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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили 10 танков, 14 бронемашин, 12 артиллерийских систем и вертолет.

10 ноября уничтожено приблизительно 710 человек личного состава врага.

Смотрите также: Российский танк наехал на минный шлагбаум и вскоре "испарился" – видео с дрона

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 10 ноября включительно:

личного состава — около 79 400 человек (+710 за прошедшие сутки);
танков — 2814 единиц (+10);
боевых бронированных машин — 5696 (+14);
артиллерийских систем — 1817 (+12);
РСЗО — 393 (-);
средств ПВО — 205 (-);
самолетов — 278 (-);
вертолетов — 261 (+1);
автотехники и автоцистерн — 4259 (+17);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1505 (+6);
спецтехники — ​​159 (-);
крылатых ракет — 399 (-).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Смотрите видео: "Ребят убивают ВСУ и наша русская армия". В Вологде просят вернуть мобилизованных с войны

Євген Пилипенко
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война потери сводка генштаб 10 ноября
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