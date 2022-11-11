Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях россиян за 10 ноября с началом бегства из Херсона

По состоянию на 10 ноября, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составляет уже 79 400 военнослужащих ВС РФ.

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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили 10 танков, 14 бронемашин, 12 артиллерийских систем и вертолет.

10 ноября уничтожено приблизительно 710 человек личного состава врага.

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Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 10 ноября включительно:

личного состава — около 79 400 человек (+710 за прошедшие сутки);

танков — 2814 единиц (+10);

боевых бронированных машин — 5696 (+14);

артиллерийских систем — 1817 (+12);

РСЗО — 393 (-);

средств ПВО — 205 (-);

самолетов — 278 (-);

вертолетов — 261 (+1);

автотехники и автоцистерн — 4259 (+17);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1505 (+6);

спецтехники — ​​159 (-);

крылатых ракет — 399 (-).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

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Євген Пилипенко

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