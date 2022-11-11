Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях россиян за 10 ноября с началом бегства из Херсона
По состоянию на 10 ноября, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составляет уже 79 400 военнослужащих ВС РФ.
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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили 10 танков, 14 бронемашин, 12 артиллерийских систем и вертолет.
10 ноября уничтожено приблизительно 710 человек личного состава врага.
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Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 10 ноября включительно:
личного состава — около 79 400 человек (+710 за прошедшие сутки);
танков — 2814 единиц (+10);
боевых бронированных машин — 5696 (+14);
артиллерийских систем — 1817 (+12);
РСЗО — 393 (-);
средств ПВО — 205 (-);
самолетов — 278 (-);
вертолетов — 261 (+1);
автотехники и автоцистерн — 4259 (+17);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1505 (+6);
спецтехники — 159 (-);
крылатых ракет — 399 (-).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
- 9 ноября 2022 года топ-генерал армии США Милли заявил, что потери ВСУ и РФ, "вероятно", сопоставимы, и составляют "100 000 человек" с каждой стороны. Он намекнул, что Пентагон не против, чтобы РФ и Украина пошли на переговоры.
- 10 ноября военные сообщили, что за последние дни россияне теряют на востоке "от нескольких рот до батальона". Также в этот день президент Зеленский заявил, что, по его оценке, "потери России – в 10 раз больше, чем Украины".
- По его словам, на Донбассе идут самые тяжелые бои, которые многое решат в войне.
- По данным властей столицы, около 100 000 киевлян воюют против оккупантов, 644 защитников из Киева погибли.
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