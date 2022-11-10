"Ребят убивают ВСУ и наша русская армия". В Вологде просят вернуть мобилизованных с войны

В российском городе Вологда члены семей мобилизованных на войну против Украины просят губернатора вернуть их родственников домой "из этого ада". Видео обращения опубликовал Telegram-канал россиян Sota.

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Зачитывающая с бумажки обращение женщина жалуется, что подготовка призванных в начале октября проводилась "на очень низком уровне": выезжали на полигон четыре раза, а 16-го числа мобилизованных отправили под Сватово в Луганскую область якобы "охранять территорию" и "обеспечивать тыл".

Там, рассказала она, оккупанты "выживали в окопах без обеспечения, дальнейшего обучения и командования", а вначале ноября их перебросили в пока еще подконтрольное россиянам Сватово "только с автоматами".

"Ребята", говорит женщина, "попали под сильнейший и смертельный артиллеристический обстрел со стороны ВСУ, подвергались минометным обстрелам, атакам дронами, с самолетов летели фосфорные бомбы противника".

"Ребята оказались зажаты в огненной ловушке, их убивали как противник, так и наша русская армия. Просим разобраться в данной ситуации и наказать виновных! Почему не было должного военного обучения? Почему не было командования и четких задач? Почему они оказались в зоне боевых действий? Почему нет технического оснащения и спецтехники?", – задают вопросы люди на видео.

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Подписанты заявили, что "пришло время действовать, а не думать и ждать, когда всех порубят в этой кровавой мясорубке", и подытожили – "просим вернуть наших мужей, сыновей из этого ада".

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Євген Пилипенко

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