Кремль уверяет россиян, что мобилизация завершена. Но уточняет – по нынешнему указу Путина
В Кремле снова обещают гражданам РФ, что новой волны мобилизации на войну против Украины "по старому указу" российского диктатора Владимира Путина не будет. Об этом заявил на брифинге его секретарь Дмитрий Песков.
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"Речь шла о конкретном количестве, до 300 000 человек, соответственно, этот указ выполнен. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена", – сказал представитель террористического российского режима.
Он заверил россиян, что указ Путина об остановке мобилизации якобы не нужен.
В Кремле ничего не сказали о том, что в любой момент могут объявить новую волну мобилизации по новому указу Путина.
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- 20 октября Минобороны оценило, что Россия в рамках мобилизации смогла призвать 200 000 человек.
- Украинский Генштаб ожидает, что основное задействование мобилизованных россиян ожидается в начале-середине ноября.
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