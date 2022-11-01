Кремль уверяет россиян, что мобилизация завершена. Но уточняет – по нынешнему указу Путина

В Кремле снова обещают гражданам РФ, что новой волны мобилизации на войну против Украины "по старому указу" российского диктатора Владимира Путина не будет. Об этом заявил на брифинге его секретарь Дмитрий Песков.

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"Речь шла о конкретном количестве, до 300 000 человек, соответственно, этот указ выполнен. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена", – сказал представитель террористического российского режима.

Он заверил россиян, что указ Путина об остановке мобилизации якобы не нужен.

СПРАВКА. В начале полномасштабного вторжения Путин "обещал" россиянам (см. видео ниже), что мобилизации не будет, однако 21 сентября . В начале полномасштабного вторжения Путин "обещал" россиянам (см. видео ниже), что мобилизации не будет, однако 21 сентября он ее объявил . Власти РФ заявили о "частичной" мобилизации и призыве "300 000" человек, но мобилизация в реальности идет полная, с неограниченным набором личного состава. Какие сроки призыва, неизвестно, но 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу "доложил о завершении мобилизации". Она, однако, продолжается. Правовых гарантий для завершения нет в документах РФ. Официально она завершается указом Путина, но он такого не подписывал и 31 октября просто заявил, что мобилизация "завершена, точка поставлена".

В Кремле ничего не сказали о том, что в любой момент могут объявить новую волну мобилизации по новому указу Путина.

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Євген Пилипенко

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