Генштаб: Основное задействование мобилизованных россиян ожидается через полторы-две недели

В России продолжают проводить мобилизацию для восполнения потерь армии РФ на фронте, и основное задействование свежемобилизованных в зоне боевых действий ожидается ориентировочно через полторы-две недели. Об этом заявил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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"Несмотря на заявления Кремля о завершении мобилизации, на практике мобилизационные мероприятия продолжаются. Свернуты только публичные мероприятия по призыву, тогда как процесс вручения повесток по месту жительства или работы военнообязанных продолжается", – сказал Громов.

Он подчеркнул, что основное задействование мобилизованных в зоне боевых действий в Украине ожидается ориентировочно через полторы-две недели – вероятно, для сдерживания действий украинских Сил обороны на определенных участках фронта, а также для равномерного усиления других направлений.

По словам представителя Генштаба, часть мобилизованных командование РФ отправит на доукомплектование подразделений, понесших существенные потери. Из другой части мобилизованных в РФ хотят сформировать полностью новые подразделения – танковые, стрелковые, артиллерийские полки.

Громов также сообщил, что мобилизация студентов на временно оккупированных территориях Луганской области привела к росту социального напряжения. А на временно оккупированных территориях Донецкой области, по словам Громова, готовятся призвать в ряды армии РФ более 300 заключенных.

Российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ 21 сентября. Свежемобилизованные россияне уже гибнут на фронте в Украине и попадают в плен.

14 октября Путин заявил, что мобилизация в РФ якобы завершится до конца октября. По словам диктатора РФ, с 21 сентября ряды оккупантов пополнили 222 000 россиян. 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица РФ якобы выполнила задачи по мобилизации, однако, по данным ГУР, мобилизация в Москве продолжается.

Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек, и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.

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Оксана Житнюк

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