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Бросили на передовую без обучения и обеспечения: мобилизованные РФ записали видео у шалаша

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 18:07
Бросили на передовую без обучения и обеспечения: мобилизованные РФ записали видео у шалаша - Фото
Скріншот

Российские оккупанты из 423-го полка четвертой гвардейской танковой дивизии записали видео с передовой, в котором пожаловались на отсутствие обеспечения, а также рассказали о потерях, которые несет их подразделение. Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

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"Вот наше обеспечение. Патронов нет, гранат толком нет, еды нет, воды нет", – пожаловался оккупант.

Командир роты российских оккупантов рассказал, что мобилизованных отправили на передовую без обучения и "без всего". На видео также не наблюдается ни окопов, ни блиндажей – мобилизованные просто сидят в посадке и сделали себе шалаш.

"Задачи не ясны. Направление сил противника не ясно. Связи нет. Обстрелы бесконечные. Сегодня ночью – восемь двухсотых, трое раненых", – рассказали оккупанты.

Бутусов сообщил, что российская Кантемировская дивизия сейчас ведет бои в Луганской и Харьковской областях.

В марте украинская разведка сообщала, что командир 13-го танкового полка четвертой танковой дивизии ВС РФ застрелился. Тогда в дивизии выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один был в более-менее рабочем состоянии. Остальные танки были полностью разукомплектованы.

  • Российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ 21 сентября. По официальной версии, в РФ хотят мобилизовать 300 000 человек, однако, по данным росСМИ, речь может идти о количестве до 1,2 млн. "Свежемобилизованные" россияне уже гибнут на фронте в Украине и попадают в плен.
  • 14 октября Путин заявил, что мобилизация в РФ якобы завершится до конца октября. По словам диктатора, с 21 сентября ряды оккупантов пополнили 222 000 россиян. 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица РФ якобы выполнила задачи по мобилизации, однако, по данным ГУР, мобилизация в Москве продолжается.
  • Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.

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Оксана Житнюк
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война мобилизация Кантемировская дивизия
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