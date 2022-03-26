Застрелился командир танкового полка РФ – ГУР

Командир 13 танкового полка четвертой танковой дивизии РФ застрелился, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Известно, что у четвертой танковой дивизии РФ из 10 "расконвервированных" танков только один в рабочем состоянии. Остальные – разукомплектованы и не имеют даже двигателей. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов, пишет ГУР.

В настоящее время сорваны планы оккупационных войск по передаче новой техники на фронт.

Анна Чуданова

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