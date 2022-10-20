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Россия в рамках мобилизации смогла призвать 200 000 человек – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 16:41
Россия в рамках мобилизации смогла призвать 200 000 человек – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото: Facebook Ганни Маляр)

По состоянию на середину октября, по данным разведки, в России призвано около 200 000 человек, что составляет около 66% от заявленного количества. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

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"Руководство РФ продолжает проведение первого этапа мобилизации с 26 сентября по 25 ноября, именно таким образом они его планировали. По состоянию на середину октября, по данным нашей разведки, призвано около 200 000 человек. Это примерно 66% от заявленного количества, которое они собирались собрать", – сказала она.

По словам Маляр, в РФ продолжается доукомплектование 107-ми и формирование 24-х регулярных и резервных полков и батальонов общей численностью около 146 000 человек. Это происходит во всех военных округах РФ.

Маляр отметила, что в связи с ускоренными темпами мобилизации противник испытывает проблемы с размещением личного состава, обеспечением учебно-материальной базы, а также с наличием инструкторов для проведения должной подготовки мобилизованных.

  • Путин объявил о якобы частичной мобилизации в РФ 21 сентября. По официальной версии, в РФ хотят мобилизовать 300 000 человек, однако, по данным росСМИ, речь может идти о количестве до 1,2 млн. "Свежемобилизованные" россияне уже гибнут на фронте в Украине и попадают в плен.
  • Генштаб ВСУ регулярно сообщает о проблемах с мобилизационными мероприятиями в РФ, особо острая ситуация у россиян с обеспечением – мобилизованным часто даже не выдают форму, также есть проблемы с бронежилетами, шлемами и оружием. Сообщалось также о бунте мобилизованных, которые отказались покидать казарму.
  • Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.

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Вадим Ребрина
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Россия разведка мобилизация Анна Маляр
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