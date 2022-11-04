Путин узаконил мобилизацию против Украины зеков, совершивших тяжкие преступления
Российский диктатор Владимир Путин узаконил набор в войска для войны против Украины осужденных за тяжкие преступления, то есть процесс, который происходил и до этого. Об этом сообщил пропагандистский ресурс режима ТАСС.
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Лидер российских оккупантов подписал закон, по которому на военную службу по мобилизации можно призвать граждан с неснятой/непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.
Помимо этого, Путин объявил на Красной площади, что мобилизованы в армию якобы 318 000 человек, хотя официально заявлено было о наборе 300 000, и объяснил это тем, что "добровольцы идут".
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Из этого числа якобы 49 000 уже воюют против Украины, заявил он. 31 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что таких 87 000 человек.
Сколько в действительности набрано (и будет набрано) россиян на войну, неизвестно.
- Кремль уверяет россиян, что мобилизация завершена, но разведка говорит, что это ложь.
- Украинский Генштаб ожидает, что основное задействование мобилизованных россиян ожидается в начале-середине ноября.
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