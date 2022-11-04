Путин узаконил мобилизацию против Украины зеков, совершивших тяжкие преступления

Российский диктатор Владимир Путин узаконил набор в войска для войны против Украины осужденных за тяжкие преступления, то есть процесс, который происходил и до этого. Об этом сообщил пропагандистский ресурс режима ТАСС.

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Лидер российских оккупантов подписал закон, по которому на военную службу по мобилизации можно призвать граждан с неснятой/непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.

Помимо этого, Путин объявил на Красной площади, что мобилизованы в армию якобы 318 000 человек, хотя официально заявлено было о наборе 300 000, и объяснил это тем, что "добровольцы идут".

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Из этого числа якобы 49 000 уже воюют против Украины, заявил он. 31 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что таких 87 000 человек.

СПРАВКА. В начале полномасштабного вторжения Путин "обещал" россиянам, что мобилизации не будет, однако 21 сентября . В начале полномасштабного вторжения Путин "обещал" россиянам, что мобилизации не будет, однако 21 сентября он ее объявил . Власти РФ заявили о "частичной" мобилизации и призыве "300 000" человек, но мобилизация в реальности идет полная, с неограниченным набором личного состава. Какие сроки призыва, неизвестно, но 28 октября Шойгу "доложил о завершении мобилизации". Правовых гарантий для завершения нет в документах РФ. Официально она завершается указом Путина, но он такого не подписывал и 31 октября просто заявил, что мобилизация "завершена, точка поставлена".

Сколько в действительности набрано (и будет набрано) россиян на войну, неизвестно.

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Євген Пилипенко

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