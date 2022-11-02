Путин, Шойгу и Песков заявили об окончании мобилизации в РФ. Генштаб: Повестки рассылаются
02.11.2022, 09:56
Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: EPA)
В России продолжают рассылать повестки мужчинам призывного возраста, несмотря на якобы официальное завершение мобилизации. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что, несмотря на официальные объявления российского руководства о завершении мобилизации на территории РФ, мужчины продолжают получать повестки от военкоматов.
Ранее в Кремле снова пообещали гражданам РФ, что новой волны мобилизации на войну против Украины "по старому указу" Владимира Путина не будет — об этом заявил на брифинге его секретарь Дмитрий Песков.
Подобное заявление сделал и сам российский диктатор, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который отчитался о якобы завершении призыва.
СПРАВКА. В начале полномасштабного вторжения Путин "обещал" россиянам, что мобилизации не будет, однако 21 сентября он ее объявил. Власти РФ заявили о "частичной" мобилизации и призыве "300 000" человек, но мобилизация в реальности идет полная, с неограниченным набором личного состава. Какие сроки призыва – неизвестно, но 28 октября Шойгу "доложил о завершении мобилизации". Тем не менее она продолжается. Правовых гарантий для завершения нет в документах РФ. Официально она завершается указом Путина, но он такого не подписывал и 31 октября просто заявил, что мобилизация "завершена, точка поставлена".
- 20 октября Минобороны оценило, что Россия в рамках мобилизации смогла призвать 200 000 человек.
- Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.
- Россияне собирались начать "осенний призыв" на временно оккупированных территориях Украины с 1 ноября — в Министерстве иностранных дел выступили с осуждением.
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