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Россия собирается начать военный "призыв" на оккупированных территориях с 1 ноября — МИД

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 17:42
Россия собирается начать военный
Российский оккупант (Фото: EPA)

Россияне собираются начать "осенний призыв" на временно оккупированных территориях Украины с 1 ноября — в Министерстве иностранных дел выступили с осуждением. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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На временно оккупированных территориях противник собирается начать "осенний призыв" в армию РФ с 1 ноября — это часть политики "ползучей аннексии", которую Россия осуществляет в Крыму. 

С 2015 года на оккупированном полуострове было проведено 16 призывных кампаний — за это время в Крыму и Севастополе незаконно "призвали" около 36 000 украинцев. Также в Крыму продолжается мобилизация, характер которой говорит о намерении Кремля сократить численность украинцев и крымских татар на полуострове. 

В МИД заявили, что проведением подобных "призывов", Россия грубо нарушает международные обязательства, в частности, в рамках Женевской конвенции — оккупанты не могут принуждать лиц на захваченных территориях служить в своей армии или вспомогательных силах, также запрещается давление на людей и пропаганда для склонения добровольного вступления в вооруженные силы.  

Дипломаты отметили, что РФ должна немедленно отменить "призыв" на всех оккупированных территориях, также в МИД призвали международное сообщество осудить мобилизацию россиян среди граждан Украины и усилить санкции против Москвы. 

"Критически важно также продолжать оказывать военную, политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине, чтобы быстрее прекратить преступления РФ и обеспечить полную деоккупацию всех временно оккупированных украинских территорий", — резюмировали в заявлении.

  • Российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ 21 сентября. Свежемобилизованные россияне уже гибнут на фронте в Украине и попадают в плен.
  • 14 октября Путин заявил, что мобилизация в РФ якобы завершится до конца октября. По словам диктатора РФ, с 21 сентября ряды оккупантов пополнили 222 000 россиян. 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица РФ якобы выполнила задачи по мобилизации, однако, по данным ГУР, мобилизация в Москве продолжается.
  • Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек, и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.

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Дмитро Гриниченко
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