UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Появилось видео, как "повар Путина" Пригожин вербует заключенных ехать убивать украинцев видео

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 21:32
Скриншот с видео
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова

Канал сторонников российского оппозиционера Алексея Навального "Популярная политика" опубликовал видео, как "повар Путина" Евгений Пригожин, считающийся владельцем ЧВК Вагнера, лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вот так Пригожин лично вербует заключенных в одной из колоний республики Марий Эл. Пропагандисты пытаются это отрицать или игнорировать, но теперь у нас есть видео", – сказано в сообщении.

Независимые СМИ уже несколько раз писали о том, что на войну против Украины забирают заключенных через ЧВК Вагнера.

Медиазона рассказывала, что получил Евгений Еременко из ИК-9 в Карелии за участие в боях на территории Украины: тихие похороны без почестей в Петрозаводске — официальные власти публично о его смерти не сообщили. Матери Евгения дали 145 000 рублей.

  • 6 августа Медиазона со ссылкой на двух заключенных сообщила, что Пригожин лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.
  • По данным издания Вот Так, по состоянию на 2 сентября Пригожин завербовал 1000 заключенных в колониях Ростовской области.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
чвк вагнера евгений пригожин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 