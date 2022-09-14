Канал сторонников российского оппозиционера Алексея Навального "Популярная политика" опубликовал видео, как "повар Путина" Евгений Пригожин, считающийся владельцем ЧВК Вагнера, лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.

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"Вот так Пригожин лично вербует заключенных в одной из колоний республики Марий Эл. Пропагандисты пытаются это отрицать или игнорировать, но теперь у нас есть видео", – сказано в сообщении.

Независимые СМИ уже несколько раз писали о том, что на войну против Украины забирают заключенных через ЧВК Вагнера.

Медиазона рассказывала, что получил Евгений Еременко из ИК-9 в Карелии за участие в боях на территории Украины: тихие похороны без почестей в Петрозаводске — официальные власти публично о его смерти не сообщили. Матери Евгения дали 145 000 рублей.

6 августа Медиазона со ссылкой на двух заключенных сообщила, что Пригожин лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.

По данным издания Вот Так, по состоянию на 2 сентября Пригожин завербовал 1000 заключенных в колониях Ростовской области.

Вадим Ребрина

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