"Повар Путина" Пригожин завербовал 1000 заключенных для войны против Украины — Вот Так

Российский олигарх Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина" и собственником частной военной компании Вагнера, завербовал 1000 заключенных в колониях Ростовской области для войны против Украины в составе ЧВК. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Вот Так.

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Один из заключенных, который отказался идти на войну, сообщил журналистам, что Пригожин побывал в колонии в Батайске в сопровождении одного из руководителей ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина, они прилетели на личном вертолете олигарха.

Пригожин искал убийц и грабителей для войны в Украине и рассказывал им о том, "как сам сидел и резал негров в Африке". Когда заключенных собрали на плацу он сказал им, что "попав туда, делайте с украинцами все, что захотите, вам ничего за это не будет".

"На запись выстроилась огромная очередь, в ней были представители всех "мастей". В нашей колонии из 1500 человек решило записаться 700. Пригожин сказал, что в будущем создаст отдельный легион для "обиженных" (низшая каста в тюремной иерархии, с которой запрещены контакты остальным)", — рассказал заключенный.

Записавшимся на войну узникам пообещали свободу через полгода "службы" и возможность снова пойти воевать, если они попадут за решетку повторно. Одновременно Пригожин предупредил желающих пойти воевать против Украины, что за проступки их ждет смертная казнь — он заявил, что командиры Вагнера будут расстреливать их за наркоманию, попытки побега и сдачи в плен.

Отказавшимся воевать Пригожин пообещал вернуться через год и вновь предложить присоединится к ЧВК Вагнера. Также Пригожин и Уткин посетили еще одну колонию в Ростовской области, в которой воевать согласились около 300 "сидельцев".

10 июля Главное управление разведки заявило, что российская армия начала набирать наемников на войну в Украине из заключенных. Утверждается, что в планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.

По данным российского издания "Верстка", ЧВК Вагнера уже завербовала более 1000 заключенных как минимум в 17 российских колониях для отправки на войну против Украины.

Почти всех заключенных из двух российских колоний, завербованных ЧВК Вагнера, уничтожили на войне в Украине.

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Дмитро Гриниченко

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