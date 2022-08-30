РФ увеличивает количество наемников. В Украине уже около 5000 боевиков ЧВК Вагнера — ГУР

Россия проваливает скрытую мобилизацию, а поэтому в Кремле решили увеличить количество наемников частных военных компаний на войне против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что скрытая мобилизация в центральных и юго-восточных регионах России терпит неудачу, а россияне все чаще отказываются идти воевать против Украины.

Исходя из этого, в минобороны РФ решили увеличить количество наемников ЧВК, которые участвуют в боевых действиях. В первую очередь речь идет об использовании боевиков ЧВК Вагнера/Лига.

ГУР оценивает количество наемников на временно оккупированных территориях Украины в 4500-5000 боевиков, которые работают как штурмовые отряды в первой линии наступающих войск.

10 июля Главное управление разведки заявило, что российская армия начала набирать наемников на войну в Украине из заключенных. Утверждается, что в планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.

По данным российского издания "Верстка", ЧВК Вагнера уже завербовала более 1000 заключенных как минимум в 17 российских колониях для отправки на войну против Украины.

Почти всех заключенных из двух российских колоний, завербованных ЧВК Вагнера, уничтожили на войне в Украине.

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Дмитрий Гриниченко

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