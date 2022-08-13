Почти все завербованные наемники из двух колоний РФ уничтожены в Украине – Важные истории

Почти все заключенные из двух российских колоний, которых завербовала частная военная компания Вагнера, уничтожены на войне в Украине. Об этом сообщает российское издание Важные истории со ссылкой на сведения заключенных и их родственников.

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По данным издание, речь идет об более 200 завербованных заключенных из питерской ИК-6 "Обухово" и ИК-7 "Панковка" в Великом Новгороде.

Источники издание из числа родственников питерской колонии рассказали, что в живых осталось только двое заключенных, которые поехали на войну в Украину. По их данным, один из них в коме, а второй остался без ног. По информации издания, в этой колонии ЧВК "Вагнер" завербовал порядка 200 человек.

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Заключенные из колонии в Великом Новгороде также почти все уничтожены на войне в Украине, сообщил источник в "Руси сидящей" изданию. В колонии "Панковка" завербовали воевать против Украины несколько десятков человек.

10 июля Главное управление разведки заявило, что российская армия начала набирать наемников на войну в Украине из числа заключенных. Утверждается, что в планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.

По данным российского издания Верстка, ЧВК Вагнера уже завербовала более 1000 заключенных как минимум в 17 российских колониях для отправки на войну против Украины.

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Наталия Фреик

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