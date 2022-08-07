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Гайдай: ЧВК Вагнера собирает на фронт заключенных по тюрьмам в РФ, но они "одноразовые"

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 18:35
Гайдай: ЧВК Вагнера собирает на фронт заключенных по тюрьмам в РФ, но они
Сергей Гайдай (скриншот)

Частная военная компания Вагнера собирает на фронт воевать против Украины заключенных из российских колоний, но такие бойцы – "одноразовые". Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона.

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Гайдая спросили, есть ли у него информация об участии в боевых действиях заключенных, которых российский олигарх Евгений Пригожин, который считается владельцем ЧВК Вагнера, "уговаривал" воевать против Украины.

"Да, информация такая есть. Но они все очень быстро заканчиваются. Всех этих свежемобилизованных используют как пушечное мясо. Их постоянно бросают вперед на линию огня. Они просто как расходный материал, они сразу гибнут", – заявил Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что такие бойцы в рядах оккупантов – как из тюрем, так и принудительно мобилизованные на временно оккупированных территориях – не проходят спецподготовку, у них нет нормальной экипировки. По его словам, их бросают на поле боя, чтобы обнаружить украинские огневые позиции, по которым потом начинает работать артиллерия оккупантов.

Также, по словам Гайдая, убитых наемников ЧВК не считают, а родственникам за их гибель не выплачивают никаких компенсаций.

  • 10 июля Главное управление разведки заявило, что российская армия начала набирать наемников на войну в Украине из числа заключенных. Утверждается, что в планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.
  • По данным российского издания Верстка, ЧВК Вагнера уже завербовала более 1000 заключенных как минимум в 17 российских колониях для отправки на войну против Украины.  

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Оксана Житнюк
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чвк Сергей Гайдай
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