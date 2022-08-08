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Мобилизированные преступники. Разведка подтвердила прибытие в Украину новых наемников

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 14:54
Мобилизированные преступники. Разведка подтвердила прибытие в Украину новых наемников - Фото
Фото: EPA

Главное управление разведки Министерства обороны подтвердило прибытие в Украину новых российских подразделений, состоящих из бывших узников. Они более жестоки, чем регулярные войска, и более агрессивны по отношению к гражданскому населению, говорится в сообщении.

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"По прибытии в Балаклею нового батальона оккупантов, в том числе из числа мобилизованных в РФ бывших уголовных узников, резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом", — говорится в сообщении.

6 августа российское оппозиционное издание Медиазона сообщило, что "частная военная компания Вагнера" активно вербует заключенных, обещая им амнистию за полгода войны в Украине. По словам источников издания, приближенный к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин лично ездит по тюрьмам и вербует заключенных в ПИК – прежде всего "убийц и разбойников".

Другое российское издание Верстка пишет, что ПИК Вагнера завербовала более 1000 российских заключенных на войну в Украину.

Для специальной подготовки завербованных заключенных вагнеровцы создали пункты на базе колонии в Ростове-на-Дону. Первая группа, прошедшая подготовку в этой колонии, отправилась на фронт 20 июля.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что эти заключенные – "одноразовые". Их бросают вперед на линию огня, где они гибнут.

  • 10 июля Главное управление разведки заявило, что российская армия начала набирать наемников из заключенных на войну в Украине. Утверждается, что в планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.
  • Госдепартамент США объявил награду $10 млн за информацию о Пригожине и других лицах, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.
Андрей Водяный
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