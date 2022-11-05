Путин готовится ко второй волне мобилизации, но не может заплатить уже призванным – ISW

"Частичная мобилизация" не помогла в достижении планов российского диктатора Владимира Путина, поэтому он, вероятно, будет продолжать скрытую мобилизацию. В то же время состояние российской экономики не позволяет своевременно обеспечить обещанные выплаты уже мобилизованным гражданам. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

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Путин объявил 4 ноября, что российские войска мобилизовали 318 000 человек из 300 000 утвержденных якобы за счет набора добровольцев. По его словам, 49 000 военных уже находятся в Украине.

Однако утверждения Путина об успешной мобилизации несовместимы с его указом от 4 ноября, который позволяет российским властям мобилизовывать граждан с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.

Российский диктатор также подписал указы о распространении статуса военнослужащих на мужчин, проходящих службу в добровольческих формированиях, и об освобождении от мобилизации граждан, проходящих альтернативную службу.

По мнению аналитиков ISW, эти указы говорят о том, что Путин готовится продолжить тайную мобилизацию в России, пытаясь стимулировать добровольцев и избежать социальной напряженности.

Губернаторы Ростовской, Курской и Воронежской областей РФ заявляли о проведении второй волны мобилизации.

В институте считают, что дорогостоящие усилия России по формированию вооруженных сил будут продолжать оказывать давление на российскую экономику и могут вызвать социальную напряженность, если Кремль не выполнит свои финансовые обязательства перед мобилизованными.

Путин подписал указ о предоставлении единовременной выплаты в размере 195 000 рублей (около $3150) мобилизованным и физическим лицам, подписавшим контракт после объявления "частичной мобилизации" 21 сентября.

Однако российские губернаторы уже выпускают заявления, в которых пытаются оправдать задержки с выплатами, ссылаясь на проблемы с бюджетом и необходимость обеспечивать снабжение оккупантов, воюющих против Украины.

"Невыплаты мобилизованным уже вызывают социальную напряженность в Чувашии, например, где 1800 человек требуют от области немедленно выплатить мобилизованному населению обещанные 400 млн рублей (около $6,5 млн)", – говорится в сводке.

1 ноября в Кремле пообещали гражданам РФ, что новой волны мобилизации на войну против Украины "по старому указу" Путина не будет.

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Вадим Ребрина

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