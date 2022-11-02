"Быстрее с голоду сдохнешь, чем тебя убьют" – перехват ГУР

Оккупант рассказывает, что российских военных на передовой кормят "раз в трое суток" и что мобилизованных откровенно обманули с обещанными выплатами. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Военный говорит, что "половина уже (свалила), по деревням осталось человек 50-6, а говорят, что 150".

"Вам пожрать-то хоть дают?" – спрашивает собеседник. Оккупант в ответ ругается и говорит, что кормят их "раз в трое суток, а воду из луж пьем, дождь собираем".

Затем он рассказывает, что "Путин говорил, мобилизованным будут по 190 тысяч платить, а пацанам по две-четыре тысячи на карту приходит".

"Посиди под пулями за четыре тысячи в день", – говорит собеседник.

"Какое в день?! В месяц! Быстрее с голоду сдохнешь, чем тебя убьют", – отвечает оккупант.

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Сергій Бережний

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