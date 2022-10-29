UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Нам в туалет ходить нечем, а командиры пьяные" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 14:41
Уничтоженная техника армии РФ (фото - Генштаб ВСУ)

Оккупант рассказывает родным, что собирается сбежать, потому что на Донецком направлении они "с одними автоматами против танков", а командиры беспробудно пьют. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военный говорит, что они уже "пытались сами уйти, но у нас не получилось, нас поймали".

"В ж..пе мы. С автоматами против танков. Это вообще безумие. Командиры все в г..но пьяные ходят. Сразу убегают, связи с ними нету и все, блин", – говорит он.

При этом, утверждает оккупант, личный состав сидит без даже без питьевой воды.

"У них (командиров. – Ред.) все есть, мы же видим. У нас вообще ничего нету... Мы пили из лужи уже. Я неделю уже в туалет даже не хожу, потому что нечем". 

Далее он рассказывает о почти полном уничтожении соседней части (из ста человек остались только двое) и говорит, что "завтра, скорее всего, будем уходить налегке".

Слушайте также: "Бойцы-то у нас не тупые, но вот командование неграмотное" – перехват ГУР

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупанты телефонный разговор Донецкое направление перехват ГУР
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 