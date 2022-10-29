"Нам в туалет ходить нечем, а командиры пьяные" – перехват ГУР

Оккупант рассказывает родным, что собирается сбежать, потому что на Донецком направлении они "с одними автоматами против танков", а командиры беспробудно пьют. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Военный говорит, что они уже "пытались сами уйти, но у нас не получилось, нас поймали".

"В ж..пе мы. С автоматами против танков. Это вообще безумие. Командиры все в г..но пьяные ходят. Сразу убегают, связи с ними нету и все, блин", – говорит он.

При этом, утверждает оккупант, личный состав сидит без даже без питьевой воды.

"У них (командиров. – Ред.) все есть, мы же видим. У нас вообще ничего нету... Мы пили из лужи уже. Я неделю уже в туалет даже не хожу, потому что нечем".

Далее он рассказывает о почти полном уничтожении соседней части (из ста человек остались только двое) и говорит, что "завтра, скорее всего, будем уходить налегке".

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Сергій Бережний

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