"Бойцы-то у нас не тупые, но вот командование неграмотное" – перехват ГУР

Оккупант рассказывает жене, что танковое подразделение послали на задание без горючего, и что начальство у них "такое вот". Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Россиянин говорит, что в соседней роте двое без вести пропавших.

"В смысле, их даже не поискали?" – спрашивает женщина.

"Конечно нет! Тут у нас начальство такое вот. У меня друга "затрехсотило", он уехал живой, а начальник штаба его уже посчитал "двухсотым". Хорошо хот документы не успел отправить", – говорит оккупант.

"У нас многие говорят, что сами-то бойцы у нас не тупые, а вот командование как бы очень сильно "страдает", неграмотные командиры", – отвечает женщина.

Затем военный рассказывает, что в соседней роте командир приказал выехать танкам без керосина, они выехали и их начали бомбить. В итоге у командира "глаз вытек", а половина личного состава погибли.

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Сергій Бережний

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