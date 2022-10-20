UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Бойцы-то у нас не тупые, но вот командование неграмотное" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 19:57
Иллюстративное изображение (Фото - скриншот из видео)

Оккупант рассказывает жене, что танковое подразделение послали на задание без горючего, и что начальство у них "такое вот". Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россиянин говорит, что в соседней роте двое без вести пропавших. 

"В смысле, их даже не поискали?" – спрашивает женщина.

"Конечно нет! Тут у нас начальство такое вот. У меня друга "затрехсотило", он уехал живой, а начальник штаба его уже посчитал "двухсотым". Хорошо хот документы не успел отправить", – говорит оккупант. 

"У нас многие говорят, что сами-то бойцы у нас не тупые, а вот командование как бы очень сильно "страдает", неграмотные командиры", – отвечает женщина.

Затем военный рассказывает, что в соседней роте командир приказал выехать танкам без керосина, они выехали и их начали бомбить. В итоге у командира "глаз вытек", а половина личного состава погибли.

Слушайте также: "Если наши не смогут их удержать на правом фланге, то мы в котле" – перехват ГУР

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
перехват ГУР оккупанты телефонный разговор
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 