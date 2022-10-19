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"Если наши войска не смогут их удержать на правом фланге, то мы в котле" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 18:42
Фото - Facebook Міністерство оборони України

Российский оккупант в Херсонской области опасается окружения и рассказал об этом в телефонном разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Нас по ходу в котел хотят взять. Типа окружить, типа такая новостя дошла, что с этой стороны хотят обойти в Бериславль. Если они Бериславль возьмут, то все: либо нам их "тушить", либо нам своим ходом переплывать Днепр, чтобы выжить", – сказал оккупант.

Россиянин рассказал, что у Вооруженных Сил Украины есть переправа, которую "никто сбить не может".

"И они просто вот каждый день едут, едут в нашу сторону. Но сегодня как пошли они там – боже мой! Ну если сейчас там наши войска не смогут их удержать на правом фланге, то можно считать, что мы в котле", – рассказал по телефону российский оккупант.

Читайте также: "Через день, через два будет полномасштабное наступление под Херсоном" – перехват ГУР

Наталія Медведєва
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война гур Херсонская область перехват окружение берислав
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