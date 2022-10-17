Главное управление разведки Минобороны перехватило разговор оккупанта, который находится в Херсонской области. Запись разговора опубликована в Facebook ГУР МО.

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"Военнослужащий нзф лднр на первой линии фронта Херсонского направления понимает, что ожидает их в ближайшее время", – говорится в комментарии ГУР к записи.

Судя по разговору, собеседница оккупанта находится на оккупированной территории Донбасса.

"Ну как сказать, и не хорошо, и не плохо. Но много "плохо", чем хорошего... Мы на два (отходим), а они на шаг наступают", – ответил оккупант в ответ на вопрос "как дела".

Его собеседница передала ему информацию о скором наступлении ВСУ.

"Через день, через два будет полномасштабное наступление", – сказала собеседница.

"Мы это знаем", – сказал оккупант.

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Наталія Медведєва

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