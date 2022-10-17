UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Через день, через два будет полномасштабное наступление под Херсоном" – перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 12:13
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту

Главное управление разведки Минобороны перехватило разговор оккупанта, который находится в Херсонской области. Запись разговора опубликована в Facebook ГУР МО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Военнослужащий нзф лднр на первой линии фронта Херсонского направления понимает, что ожидает их в ближайшее время", – говорится в комментарии ГУР к записи.

Судя по разговору, собеседница оккупанта находится на оккупированной территории Донбасса.

"Ну как сказать, и не хорошо, и не плохо. Но много "плохо", чем хорошего... Мы на два (отходим), а они на шаг наступают", – ответил оккупант в ответ на вопрос "как дела".

Его собеседница передала ему информацию о скором наступлении ВСУ.

"Через день, через два будет полномасштабное наступление", – сказала собеседница.

"Мы это знаем", – сказал оккупант. 

Читайте также: "У наших нервы сдают, начинают с привидениями стреляться" – перехват ГУР

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
перехват война гур перехват
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 