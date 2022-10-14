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"У наших нервы сдают, начинают с привидениями стреляться" – перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 16:24
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Российский военнослужащий рассказал собеседнице о событиях на фронте, нервных срывах оккупантов и точности украинской артиллерии. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Некоторые наши, нервы сдают, начинают с привидениями стреляться. Там никого нет, а он х*ярит с автомата туда. Потом всю роту поднимает из-за этого. Все полночи сидят в окопах потом, думают, что атака", – рассказал оккупант.

По его словам российская артиллерия стреляет много, но плохо, а украинская всегда бьет очень точно.

"У нас просто артиллерия просто ах**тельная. Я вот сколько ехал, всю дорогу про артиллерию ах**тельную рассказывали. Тут так не получится как в фильме "Вызываю огонь на себя" – они, один х*й, промажут.., – рассказал оккупант. – А укропы, они редко стреляют, но если они стреляют, они точно попадают... Ихняя артиллерия стреляет четко. Они прям попросту не стреляют, просто так. Они подъехали, уе*али, попали, съе*ались".

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Наталія Медведєва
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война гур перехват
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