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Резников послушал Небензю и объявил "мобилизацию 300 000 комаров"

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 13:00
Резников послушал Небензю и объявил
Алексей Резников (Фото: EPA)

Реагируя на очередной пропагандистский мем от страны-террориста России о "боевых комарах", которыми Запад якобы собирается воевать против российских солдат (со слов постпреда РФ при ООН), министр обороны Алексей Резников объявил в Twitter "мобилизацию" кровососущих насекомых.

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"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 000 комаров", – написал он.

Глава Минобороны уточнил, что "проект носит рабочее название "Москиты против московитов".

Посол России в ООН Василий Небензя 28 октября заявил, читая с бумажки, что у США якобы имеется некий запатентованный "дрон для переноса зараженных опасным вирусом комаров", и такой беспилотник "транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их", а при укусе комары "инфицируют людей возбудителями особо опасных заболеваний".

"В пояснении к проекту указано, что зараженный военнослужащий не будет способен выполнять поставленные перед ним задачи", – уверял российский дипломат.

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В ООН официально заявили, что не имеют доказательств наличия биологического оружия в Украине или каких-либо программ по разработке подобного оружия, о чем заявляла российская пропаганда. 

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Євген Пилипенко
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Алексей Резников война фейк пропаганда мобилизация комары юмор призыв москиты
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