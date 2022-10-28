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ООН опровергла фейк РФ о биологическом оружии в Украине. Посол США: Это трата времени

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 12:22
ООН опровергла фейк РФ о биологическом оружии в Украине. Посол США: Это трата времени - Фото
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Фото: EPA)

В ООН официально заявили, что не имеют доказательств наличия биологического оружия в Украине или каких-либо программ по разработке подобного оружия. Об этом сообщил верховный представитель ООН по вопросам разоружения Изуму Накамицу.

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По его словам, информация о том, что ООН не видела доказательств наличия биологического оружия в Украине, которую он повторял в марте и в мае, остается в силе и на сегодняшний день.

После инициированного РФ брифинга Совбеза ООН по якобы разработке биологического оружия в Украине посол США Линда Томас-Гринфилд охарактеризовала встречу как "колоссальную трату времени", заявив, что она проводилась для распространения дезинформации.

"Неважно, сколько встреч Россия пытается созвать по этому поводу. И неважно, как сильно она раскручивает свою пропагандистскую машину. Мы не должны отвлекать ресурсы ООН на безосновательное расследование. И мы не должны позволять тактике России отвлекать нас от ее жестокой агрессивной войны", — сказала дипломат.

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Дмитро Гриниченко
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Россия ООН Украина США война дезинформация биологическое оружие Линда Томас-Гринфилд
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