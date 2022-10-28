ООН опровергла фейк РФ о биологическом оружии в Украине. Посол США: Это трата времени
В ООН официально заявили, что не имеют доказательств наличия биологического оружия в Украине или каких-либо программ по разработке подобного оружия. Об этом сообщил верховный представитель ООН по вопросам разоружения Изуму Накамицу.
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По его словам, информация о том, что ООН не видела доказательств наличия биологического оружия в Украине, которую он повторял в марте и в мае, остается в силе и на сегодняшний день.
После инициированного РФ брифинга Совбеза ООН по якобы разработке биологического оружия в Украине посол США Линда Томас-Гринфилд охарактеризовала встречу как "колоссальную трату времени", заявив, что она проводилась для распространения дезинформации.
"Неважно, сколько встреч Россия пытается созвать по этому поводу. И неважно, как сильно она раскручивает свою пропагандистскую машину. Мы не должны отвлекать ресурсы ООН на безосновательное расследование. И мы не должны позволять тактике России отвлекать нас от ее жестокой агрессивной войны", — сказала дипломат.
- Великобритании не нравится терпеть бред и теории заговора России, которыми она пытается засорить повестку дня Совбеза ООН, заявила британский представитель в ООН Барбара Вудворд.
- 26 октября ничем не закончился созванный РФ Совбез ООН по якобы "грязной бомбе" Украины. Только сумасшедшие верят России, заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.
- Когда РФ пригрозила ООН "пересмотром сотрудничества", украинский посол назвал это "воистину дебильной логикой".
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