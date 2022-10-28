Великобритания в Совбезе ООН: Сколько еще нам терпеть бред России?

Великобритании не нравится терпеть бред и теории заговора России, которыми она пытается засорить повестку дня Совбеза ООН. Об этом заявила британский представитель в ООН Барбара Вудворд на инициированном РФ брифинге Совбеза по якобы разработке биологического оружия в Украине.

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Она напомнила, что Россия явно нарушила международное право, когда вторглась в Украину 24 февраля. Нападение подавляющим большинством голосов осудила Генассамблея ООН, напомнила Вудворд.

"С тех пор РФ неоднократно распространяла дезинформацию, включая дикие заявления о "грязных бомбах", химическом оружии и агрессивных биологических исследованиях. Сколько еще нам придется терпеть этот бред?" – сказала представитель Британии.

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Обвинения РФ были рассмотрены в прошлом месяце по процедурам конвенции о биологическом и токсинном оружии, отметила Вудворд. РФ не предоставила ничего, кроме искаженных публичных документов и вставленных картинок из Википедии.

По ее словам, реакция государств-участников конвенции была ясной – РФ должна прекратить свою агрессию и дезинформацию против Украины, Москва должна прекратить демонизацию мирного и законного научно-технического сотрудничества.

"Сейчас этот процесс завершился. Претензии России были выслушаны, рассмотрены и отклонены… Совет является серьезным органом и рискует быть опозоренным действиями России…. Есть много вопросов, которые требуют нашего внимания, но Россия засоряет повестку дня теориями заговора", – сказала она.

По ее словам, вместо попыток очернить Украину, РФ должна сосредоточиться на собственных обязательствах, включая Устав ООН, и закончить эту войну.

26 октября ничем не закончился созванный РФ Совбез ООН по якобы "грязной бомбе" Украины. Только сумасшедшие верят России, заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

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Марко Сировой

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