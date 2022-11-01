РФ запустила фейк о взломе Delta – уникального боевого софта ВСУ. Что было на самом деле

1 ноября подконтрольные спецслужбам РФ каналы в соцсетях и СМИ врага запустили информацию о якобы взломе защищенной украинской военной информационной системы поддержки решений и ситуационной осведомленности Delta – одной из лучших в мире для такого типа задач. Военкор Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что взлома не было, но в августе было два случая проникновения хакеров оккупантов в телефоны и компьютеры Сил обороны.

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Как выразился журналист, эта история "демонстрирует значительное преимущество Украины в информационных технологиях над ВС РФ и важность соблюдения информационной безопасности военнослужащими и госслужащими во время войны".

Россияне постоянно пытаются пробраться в систему, и в августе им это "в двух случаях удалось", пишет Бутусов, причем примитивным способом – посредством фишинга через электронную почту и соцсети.

СПРАВКА. Delta структурирует всю информацию по противнику на театре военных действий. Обеспечивает объемное понимание поля боя в режиме реального времени, интегрирует информацию о враге от различных сенсоров и источников, в том числе разведданных на цифровой карте. Могут наноситься также слои с данными о своих/союзных силах. У каждого пользователя в системе есть свой ограниченный уровень доступа и определенный слой данных, который он может видеть; полную картину видят только на топ-уровне. Оперативно-тактическая АСУ создана в Центре инноваций и развития оборонных технологий Минобороны по стандартам НАТО, у истоков стоит в/ч Аэроразведки. За время большой войны было уже более 40 релизов/модернизаций системы.

Другими словами, пользователь кликает на некую ссылку из письма или в мессенджере, и при переходе на нее враг "вживляет" на компьютер/планшет/смартфон программу-вирус, которая сливает злоумышленнику пароли пользователя.

"К Delta подключены многие пользователи, все это взрослые люди со званиями и должностями, но среди них нашлись двое, кто открыл вирусную программу и подсадил на свой гаджет российский вирус", – рассказал военкор.

Один пользователь – из подразделения в районе Кривого Рога, другой из района Харькова. Их обнаружили, с ними работает контрразведка.

Получив пароли, россияне вошли в программу. Взлома не произошло, утверждает Бутусов, "поскольку враг получил пароли, и защита Delta предполагает такую угрозу": россияне смогли увидеть только небольшой объем информации о своих войсках, который был доступен нерадивым пользователям.

Россияне увидели один из фрагментов системы, отражавший расположение российских войск на юге Украины, – и через 13 минут вредоносный доступ был заблокирован.

"Противник получил понимание того, что такое Delta, но полученные данные уже утратили актуальность. Delta сохраняет максимальную защищенность, и свидетельством этого стали удачные наступательные операции ВСУ в сентябре-октябре, во время которых она применялась максимально широко, и никакой утечки информации не произошло", – пишет Бутусов.

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Он подчеркивает, что эта система "одна из лучших в мире, поскольку лучшие украинские программисты модернизируют ее на лучших современных технологиях", и ее защита "стала еще более усиленной".

Поскольку последующие попытки РФ найти новые пути проникновения в Delta провалились, спецслужбы врага решили совершить информационную атаку по дискредитации программы, полагает Бутусов; особенно на фоне того, что 26 октября Delta была представлена в НАТО на спецмероприятии Tide Spirit, где получила самую высокую оценку от специалистов, оценивших уникальность системы, ее защищенность и эффективность.

"Поэтому россияне проводят такую атаку для дискредитации нашей успешной технологии, пытаясь ограничить доверие пользователей и подчеркнуть, что примитивные российские бумажные карты, по которым россияне управляют войсками, это якобы забота о защите данных", – подытожил военкор.

Євген Пилипенко

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