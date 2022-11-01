РФ запустила фейк о взломе Delta – уникального боевого софта ВСУ. Что было на самом деле
1 ноября подконтрольные спецслужбам РФ каналы в соцсетях и СМИ врага запустили информацию о якобы взломе защищенной украинской военной информационной системы поддержки решений и ситуационной осведомленности Delta – одной из лучших в мире для такого типа задач. Военкор Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что взлома не было, но в августе было два случая проникновения хакеров оккупантов в телефоны и компьютеры Сил обороны.
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Как выразился журналист, эта история "демонстрирует значительное преимущество Украины в информационных технологиях над ВС РФ и важность соблюдения информационной безопасности военнослужащими и госслужащими во время войны".
Россияне постоянно пытаются пробраться в систему, и в августе им это "в двух случаях удалось", пишет Бутусов, причем примитивным способом – посредством фишинга через электронную почту и соцсети.
Другими словами, пользователь кликает на некую ссылку из письма или в мессенджере, и при переходе на нее враг "вживляет" на компьютер/планшет/смартфон программу-вирус, которая сливает злоумышленнику пароли пользователя.
"К Delta подключены многие пользователи, все это взрослые люди со званиями и должностями, но среди них нашлись двое, кто открыл вирусную программу и подсадил на свой гаджет российский вирус", – рассказал военкор.
Один пользователь – из подразделения в районе Кривого Рога, другой из района Харькова. Их обнаружили, с ними работает контрразведка.
Получив пароли, россияне вошли в программу. Взлома не произошло, утверждает Бутусов, "поскольку враг получил пароли, и защита Delta предполагает такую угрозу": россияне смогли увидеть только небольшой объем информации о своих войсках, который был доступен нерадивым пользователям.
Россияне увидели один из фрагментов системы, отражавший расположение российских войск на юге Украины, – и через 13 минут вредоносный доступ был заблокирован.
"Противник получил понимание того, что такое Delta, но полученные данные уже утратили актуальность. Delta сохраняет максимальную защищенность, и свидетельством этого стали удачные наступательные операции ВСУ в сентябре-октябре, во время которых она применялась максимально широко, и никакой утечки информации не произошло", – пишет Бутусов.
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Он подчеркивает, что эта система "одна из лучших в мире, поскольку лучшие украинские программисты модернизируют ее на лучших современных технологиях", и ее защита "стала еще более усиленной".
Поскольку последующие попытки РФ найти новые пути проникновения в Delta провалились, спецслужбы врага решили совершить информационную атаку по дискредитации программы, полагает Бутусов; особенно на фоне того, что 26 октября Delta была представлена в НАТО на спецмероприятии Tide Spirit, где получила самую высокую оценку от специалистов, оценивших уникальность системы, ее защищенность и эффективность.
"Поэтому россияне проводят такую атаку для дискредитации нашей успешной технологии, пытаясь ограничить доверие пользователей и подчеркнуть, что примитивные российские бумажные карты, по которым россияне управляют войсками, это якобы забота о защите данных", – подытожил военкор.
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