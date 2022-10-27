"Армия дронов" отправляет на фронт еще 20 ударных беспилотников Warmate
Совместный проект Минцифры с Генштабом ВСУ и Госспецсвязи "Армия дронов" отправляет на фронт еще 20 ударных дронов Warmate. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
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"Летом Олег Гороховский, monobank и UNITED24 собрали 64 миллиона гривень для Армии дронов. За эти средства мы приобрели 40 дронов-камикадзе Warmate", – написал он.
20 беспилотников Warmate отправили на передовую в прошлом месяце. Каждый из них, по словам Федорова, уже выполняет боевые задания. Операторы обозначают точку на карте, предоставляют данные автопилота для удара – и беспилотник самостоятельно поражает цель. Под удары дронов попадают как легкобронированная техника, так и системы ПВО, РЭБ и другие критически важные объекты врага.
- 1 июля фандрейзинговая платформа UNITED24 вместе с Генштабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о запуске проекта "Армия дронов". Основная цель – приобрести 200 дронов-разведчиков для ВСУ.
- 5 августа украинские защитники получили 20 дронов-разведчиков Fly Eye от "Армии дронов".
- 20 августа Федоров сообщил, что Армия дронов получила первые 100 БПЛА, которые летают на 60-120 км.
- 4 октября Минцифра сообщила, что Украина договорилась о закупке 986 беспилотников за 1,9 млрд грн.
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