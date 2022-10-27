"Армия дронов" отправляет на фронт еще 20 ударных беспилотников Warmate

Совместный проект Минцифры с Генштабом ВСУ и Госспецсвязи "Армия дронов" отправляет на фронт еще 20 ударных дронов Warmate. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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"Летом Олег Гороховский, monobank и UNITED24 собрали 64 миллиона гривень для Армии дронов. За эти средства мы приобрели 40 дронов-камикадзе Warmate", – написал он.

20 беспилотников Warmate отправили на передовую в прошлом месяце. Каждый из них, по словам Федорова, уже выполняет боевые задания. Операторы обозначают точку на карте, предоставляют данные автопилота для удара – и беспилотник самостоятельно поражает цель. Под удары дронов попадают как легкобронированная техника, так и системы ПВО, РЭБ и другие критически важные объекты врага.

СПРАВКА. Радиус действия комплекса Warmate - 10 км, продолжительность барражирования в полчаса позволяет развить максимальную скорость в 150 км/ч и подняться на максимальную высоту в 500 м при нормальной высоте полета 30-200 м. Максимальная взлетная масса комплекса — 4 кг, при этом аппарат может быть снаряжен разнообразными по типу поражения боевыми головками с массой взрывчатого вещества до 800 г. Летательный аппарат обладает автоматическим режимом управления полетом и системой возврата. Во время атаки БПЛА заходит на цель в пике, достигая своей максимальной скорости — 150 км/ч.

1 июля фандрейзинговая платформа UNITED24 вместе с Генштабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о запуске проекта "Армия дронов". Основная цель – приобрести 200 дронов-разведчиков для ВСУ.

5 августа украинские защитники получили 20 дронов-разведчиков Fly Eye от "Армии дронов".

20 августа Федоров сообщил, что Армия дронов получила первые 100 БПЛА, которые летают на 60-120 км.

4 октября Минцифра сообщила, что Украина договорилась о закупке 986 беспилотников за 1,9 млрд грн. Читайте также: "Армия дронов": как проходит обучение операторов беспилотников в Киеве – фото

Вадим Ребрина

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